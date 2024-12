Efraín Juárez 'explota' tras el insulto del DT rival a uno de sus jugadores: "No puedo permitirlo"

Este miércoles se jugó el primer partido de la Final del futbol colombiano, donde Atlético Nacional empató a un gol ante Deportes Tolima, dejando la definición para la vuelta en el Atanasio Giradot.

Después del partido, en conferencia de prensa, Efraín Juárez reveló que el entrenador rival, David González, insultó a uno de sus jugadores, algo que, en palabras de Juárez, no puede permitir.

“Me duele porque son como mis hijos, no puedo permitir que un entrenador de otro equipo le llame de una manera tan fea a un jugador mío. A mí es al primero al que juzgan por festejar, por como actúo y hasta la he aceptado cuando no debo”, Efraín Juárez.#LAFINALxWIN pic.twitter.com/k9x4Av94w5 — Win Sports (@WinSportsTV) December 19, 2024

Atlético Nacional se quedó con un hombre menos luego de la expulsión por doble amarilla de Sebastián Felipe Guzmán. La vuelta se jugará el próximo domingo en la casa del cuadro verdolaga.

