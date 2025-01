Efraín Juárez sobre sus festejos efusivos con el Atlético Nacional: "No me arrepiento"

2024 terminó muy bien para Efraín Juárez y para el Atlético Nacional, equipo que ganó la Liga y la Copa del futbol de Colombia, algo que desató la euforia del entrenador mexicano.

Después de los festejos y ya con la vista en un nuevo torneo, Juárez habló en entrevista para la agencia EFE donde, entre otras cosas, aseguró que sus celebraciones pudieron haber sido excesivas, pero que no se arrepiente de nada.

Juárez celebra el campeonato | AP|

"La celebración fue efusiva, sí, pero no me arrepiento y no voy a arrepentirme. El ganar la Copa y la Liga, es la punta del iceberg. Todo lo que está abajo, lo que vivimos con el entorno que tuvimos desde mi llegada, todas esas circunstancias", comentó Juárez.

Recordemos que uno de los episodios que marcaron a Juárez durante su primer torneo en Colombia fueron las críticas que recibió por la forma de festejar en cada partido.

Juárez con el Atlético Nacional | AP|