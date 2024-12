Efraín Juárez tras empate polémico: "Atlético Nacional es el más grande de Colombia"

Efraín Juárez volvió de que hablar en Colombia, el estratega de Atlético Nacional arremetió contra el arbitraje tras polémica.

"En el partido de hoy fuimos superiores... Después esto es futbol a veces te da y a veces te quita" comentó tras el penal marcado para el rival.

"Muchas veces es difícil contra otras circunstancias que son ajenas a nosotros, ustedes saben perfectamente de qué hablo. Atlético Nacional es siempre y siempre ha sido el equipo más grande de Colombia y hoy lo demuestra con futbol", expresó.

"Por circunstancias ajenas parece que no cumpliremos el objetivo, que es estar disputando otra Final. Eso no quiere decir que no vamos a pelear, porque estamos vivos, tenemos seis puntos por disputar y veremos qué pasa", sostuvo.

"Atlético Nacional es y será el equipo más grande del fútbol colombiano y hoy lo demostró con fútbol": Efraín Juárez.

Todo esto luego de una marcación sobre el 'Tigre' Radamel Falcao, mismo que convirtió el empate en los minutos finales del juego de la Jornada 4 del Cuadrangular.

Los Verdolagas ahora dependen del Millonario, luego de llegar a siete puntos tres puntos abajo del líder en busca de un boleto a la fase catapulta al campeonato.

