Emmanuel Macron quiere convencer a Florentino Pérez de liberar a Mbappé para Juegos Olímpicos

Este martes se llevó a cabo un almuerzo en el Elíseo, Francia, donde las personalidades más importantes del futbol internacional se reunieron para discutir temas de relevancia para el balompié europeo y mundial y por el aniversario 120 de la FIFA, esto a días de que comiencen las competiciones veraniegas de futbol.

En un almuerzo que reunió a representantes de los países que firmaron el acto de creación de la Federación Internacional de Futbol Asociación en 1904 (Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Suiza y España) Emmanuel Macron, Presidente de Francia, aprovechó la ocasión para poder hablar con Florentino Pérez y poder conseguir la liberación de Kylian Mbappé para los Olímpicos de París en este verano.

De acuerdo a información del diario francés, L'Equipe, el presidente galo habló con Thierry Henry para asegurar que haría todo lo posible para que Francia tuviera un equipo competitivo, por lo que este martes, también de acuerdo al diario oficialista francés, Macron se acercó a Florentino para pedir que Mbappé, Camavinga, Tchoaumení y Ferland Mendy pudieran formar parte del equipo que buscará la medalla de oro den el futbol Olímpico.

Ce mardi midi, un déjeuner est prévu à l'Élysée pour célébrer les 120 ans de la création de la FIFA (fondée le 21 mai 1904), qui a une antenne à Paris > https://t.co/F8MhaoBVPy pic.twitter.com/zvSo9yhLC2 — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 21, 2024

Esto se debe a que el Presidente de la entidad merengue envió una carta a la Federación Francesa de Futbol explicando que no cedería a jugadores de su plantilla para los Juegos Olímpicos, esto debido a que no se considera una fecha oficial y los clubes no están en obligación de ceder a sus futbolistas.

El arranque de los Juegos será el próximo 26 de julio, mientras que las ligas en Europa comenzarán el mes de agosto.

