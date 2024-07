Espanyol de Barcelona no tiene interés en Guillermo Ochoa

No hay interés por el momento. Guillermo Ochoa aún no tiene equipo para la temporada 2024-25, pero ha sido colocado como posible refuerzo para el Espanyol, club que recientemente ascendió a LaLiga. Sin embargo, los Periquitos no tienen la intención de sumar otro portero para la próxima campaña.

RÉCORD pudo saber que el canterano del América sí ha sido puesto sobre la mesa, pero Espanyol no está en busca de un nuevo portero este verano. Asimismo, hemos podido confirmar que no ha habido negociación con el arquero mexicano.

De igual forma, desde España se habla de cambios en la directiva para la próxima temporada. Y es que desde la llegada de Chen Yansheng y Rastar Group, la afición catalana ha mostrado estar en contra de dicha directiva, por lo que para su regreso a Primera, podrían tener un cambio profundo dentro de la misma.

Hasta que esta situación no cambie, Espanyol no hará fichajes ‘bomba’ y tendría descartada la llegada de Guillermo Ochoa en este momento. Asimismo, tras el regreso de múltiples jugadores en préstamo y la transición por el ascenso, los Periquitos tardarán en tener un rumbo definido para su plantilla de cara a la campaña 2024-25.

Previamente, Guillermo Ochoa ha jugado para dos equipos de LaLiga. En el Málaga estuvo de la temporada 2014-15 a la 15-16, donde solo jugó 19 partidos y recibió la misma cantidad de goles. Posteriormente, en la campaña 2016-17, estuvo con el Granada, club con el que descendió tras ser últimos en LaLiga y donde concedió 82 tantos en 39 duelos.

Actualmente, Espanyol cuenta con dos porteros: Fernando Pacheco y Joan García. Pacheco, arquero de 32 años, fue el más recurrente en la temporada pasada, pues jugó 28 partidos en LaLiga Hypermotion, en los cuales recibió 33 goles y mantuvo su arco en cero en nueve ocasiones. Dicho guardameta tiene contrato con Espanyol hasta junio de 2026.

Por otro lado, Joan García disputó 14 partidos en temporada regular y el fue el titular en los duelos directos para ascender a LaLiga. En esos 18 juegos, Joan solo recibió siete goles y acumuló ocho porterías imbatidas. Con 23 años de edad, García tiene contrato con los Periquitos hasta junio de 2028.

