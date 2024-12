Estos son los primeros partidos de futbol que se jugarán en 2025

Bienvenido sea el 2025 y el futbol lo hará sin dejar de rodar el balón en las diferentes ligas del mundo, de entrada en la Premier League el Arsenal visita al Brentford en el cierre de la decimonovena fecha desde el Gtech Community Stadium.

Los Gunners buscan mantener el buen momento con el que terminaron el 2024 y no pierden la ilusión de seguir muy de cerca al Liverpool que naufraga en solitario en Inglaterra.

Arsenal l CRÉDITO:AP

Mientras tanto en la Championship también tendrá juego y este será entre el Queens Park Rangers recibiendo al Watford, las Avispas buscan sacar las unidades de patio ajeno para meterse a zona de Playoffs.

Los equipos italianos tampoco paran y este 2 enero también tendrán participación con la disputa de la Supercopa de Italia que se realizará en Arabia Saudita con el choque en Semifinales de Inter vs Atalanta.

Inter l CRÉDITO:AP

En Escocia la Scottish Premiership no se detiene y podría tener presencia mexicana en el duelo entre Dundee vs Dundee United de la fecha 21 con la presencia del recién llegado canterano de los Rayados César Garza donde se unirá con su compatriota Antonio Portales.

Las acciones inician con el conocido ‘Old Firm’ entre el Rangers y Celtic en duelo de alto calibre entre el primero y segundo, con The Boys siendo el líder con 50 puntos, 14 unidades del segundo.

Brentford vs Arsenal l 1 de enero l 11:30 am l Premier League

Queens Park Rangers vs Watford l 1 de enero l 06:30 am l Championship

Inter vs Atalanta l 2 de enero l 13:00 pm l Supercopa de Italia

Dundee vs Dundee United l 2 de enero l 11:30 am l Scottish Premiership

Rangers vs Celtic l 2 de enero l 09:00 am l Scottish Premiership



