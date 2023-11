Eurocopa 2024: ¿Quiénes ya clasificaron y quiénes aún pelean un boleto?

La Eurocopa 2024 cada vez toma más forma a menos de un año de llevarse a cabo en Alemania. Algunas Selecciones destacadas, como Portugal, Francia, Inglaterra, Austria, Bélgica, Dinamarca y España, ya han asegurado su presencia con actuaciones dominantes en sus respectivos grupos.

A falta de una jornada por disputarse, ya hay 17 países clasificados de manera directa, por lo que solo quedan tres puestos para clasificar a la Euro sin tener que jugar repechaje.

El proceso de clasificación se completa con el 'play off', en el que participarán 12 equipos que no lograron ubicarse en las primeras dos posiciones de sus grupos. La UEFA Nations League será crucial, con 4 billetes disponibles para las ligas A, B y C. El sorteo para el 'play off' se llevará a cabo el 2 de diciembre en Hamburgo.

Las 17 Selecciones ya clasificadas para la Eurocopa 2024 son:

Alemania

Francia

Bélgica

Portugal

España

Escocia

Turquía

Inglaterra

Austria

Hungría

Serbia

Eslovaquia

Dinamarca

Albania

Países Bajos

Rumanía

Suiza.

Sin embargo, potencias futbolísticas como Países Bajos e Italia se encuentran en una posición menos segura, debiendo ganar en la última fecha para garantizar su participación. En particular, Italia se enfrentará a Ucrania en un duelo crucial por el boleto a la Eurocopa 2024, pues con ese combinado pelea mano a mano su pase a la justa continental.

Noruega, liderada por Erling Haaland, se suma a las decepciones al quedar fuera de la contienda, sin opciones de clasificar ni siquiera al repechaje. Con 21 de las 24 selecciones clasificadas, el sorteo será un evento clave el 2 de diciembre, mientras que las tres últimas naciones se decidirán en los playoffs de marzo.

La Eurocopa 2024, la 17ª edición del torneo, iniciará el 14 de junio y concluirá el 14 de julio, prometiendo emociones y competencia de primer nivel en suelo alemán.

