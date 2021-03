Exdelantero del Liverpool: 'Si Salah está descontento, entonces debería irse'

La crisis en el Liverpool va más allá de los aspectos futbolísticos, y es que un gran debate se ha generado después de la decisión de Jürgen Klopp, técnico de los Reds, al sacar del terreno de juego a Mohamed Salah en el juego ante el Chelsea y los aspavientos del egipcio tras su salida.

Esto ha provocado que se ponga en tela de juicio la continuidad de Salah con el conjunto de Liverpool y Robbie Fowler, exdelantero de los Reds dio a conocer su postura.

"Realmente creo que las transferencias ahora se tratan en gran medida de lo que quieren los jugadores, por lo que la pelota está en su cancha, no en la del Liverpool. Si se quiere ir, entonces se debería de ir. Si un jugador quiere irse, hay que aceptarlo. Si no está contento y quiere irse, debería irse", refirió Fowler en charla con el Daily Mail.

"Klopp también ha dicho lo mismo: no quiere a nadie en el club que no quiera estar allí. Creo que esa fue su actitud con Philippe Coutinho. No le quería porque pensaba que su actitud no era la correcta. Entonces, si Salah está realmente descontento, si está molesto porque no le han dado un nuevo contrato o lo que sea, entonces hay que venderle, obtener todo lo que pueda por él y usar el dinero para hacer ajustes con el equipo actual. Soy fan de Salah, obviamente, ¿quién no lo sería? Pero el Liverpool no echó mucho de menos a Coutinho, ¿verdad?", agregó.

Justo al momento de la salida de Salah ante el Chelsea, el representante del atacante africano, Ramy Abbas Issa, publicó un enigmático mensaje en Twitter al publicar un punto ".", algo que no fue bien visto por Fowler.

"El agente de Mo Salah sabía lo que estaba haciendo cuando tuiteó ese punto después del juego del jueves. Lo vi y de inmediato pensé: 'Aquí vienen los problemas'. No tengo ni idea de lo que quiso decir, pero fue claramente señalado", dijo el exariete de los Reds.

