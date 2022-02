Exfutbolista del Manchester United explotó contra CR7: 'Es un jugador egoísta'

Cristiano Ronaldo no está viviendo la mejor temporada de su carrera a pesar de haber regresado al equipo en donde se dio a conocer mundialmente como lo es el Manchester United. Por ello Paul Ince, exfutbolista de los Red Devils, arremetió contra el jugador portugués.

"Todo el mundo pensó que era genial cuando llegó por primera vez, la gente decía que sería genial para el club, los jugadores y los jóvenes, pero el ejemplo que está dando es malo", dijo el exjugador inglés en entrevista con The Sun.

"Como hemos visto, corre por el túnel, no aplaude a los fanáticos, explota y él no es un buen ejemplo. Entiendo su frustración, pero tienes que sacar eso dentro del vestidor, no a la vista de la gente y las cámaras", comentó Paul Ince.

Asimismo el exfutbolista británico mencionó que Cristiano es una persona que piensa en sí mismo e incluso recordó su paso por la Vecchia Signora

"Es un jugador egoísta, Ronaldo sólo piensa en Ronaldo. Lo vimos en la Juventus cuando después de su marcha, Chiellini dijo que podrían volver a ser una familia. Esa actitud los obligó a sacarlo del equipo", aseguró Paul Ince.

El futbolista portugués lleva nueve goles en 21 juegos de la Premier League, por lo que su desempeño ha sido cuestionado en distintas ocasiones. Sin embargo, en la Champions League tiene seis anotaciones en cinco encuentros, los cuales le ayudaron al Manchester United a calificar a los Octavos de Final de la competencia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONCACHAMPIONS: AS CAVALY SE RETIRÓ DE LA COMPETENCIA POR PROBLEMAS DE VISADO