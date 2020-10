Fecha FIFA: Pandemia impedirá a varios jugadores reunirse con sus selecciones

Los estrictos parámetros de salubridad implementados debido a la pandemia, serán la causa de varias ausencias a nivel selección para encarar la próxima Fecha FIFA, tal es el caso del venezolano Salomón Rondón y del ecuatoriano Christian Noboa.

Rondón, delantero del Dalian Pro de la Superliga China, será una de las ausencias que más pesarán para la Vinotinto, conjunto que disputará la primera fecha de las Eliminatorias de Qatar 2022, esto debido a que su equipo optó no cederlo con el fin de evitar la cuarentena obligatoria a su regreso, la cual es de dos semanas, periodo en el que el ariete se perdería de seis partidos con su club, que además lucha por no descender por lo que no están dispuestos a registrar una baja.

Otro caso similar es el de Noboa, centrocampista del PFC Sochi de la Liga Premier de Rusia, quien se perderá el duelo ante su similar de Argentina, sin embargo, su falta se deberá a cuestiones de logística, ya que su vuelo fue cancelado y pese a los esfuerzos que realizaron por conseguir otro boleto para que llegara a tiempo, su avión aterrizaría en tierras ecuatorianas un día después de que el combinado de su país haya emprendido el viaje rumbo a territorio albiazul.

El conjunto de Colombia será otro que registre tres bajas para enfrentarse precisamente contra Venezuela: David Ospina y Juan Cuadrado, quienes comenzaron con dificultades para abandonar Italia debido a los contagios que se han registrado en sus clubes, además de Mateus Uribe y Luis Díaz, ambos del Porto, deberán permanecer en Portgual, luego de haber estado en contacto con personas que dieron positivo, por lo que se encuentran en aislamiento.

