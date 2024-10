Fernando Morientes pide perdón por no actuar contra el racismo

El tema del racismo en el futbol español ha acaparado los tabloides y se ha posicionado, en algunos casos, por encima de la actividad deportiva del campeonato ibérico, algo que no es novedad, así lo aseguró el exdelantero del Real Madrid: Fernando Morientes.

'El Moro', que jugó con el Real Madrid desde 1997 hasta la temporada 2003, habló en un evento de LaLiga donde, entre otras cosas, aprovechó para pedir una disculpa a sus excompañeros de color en la casa merengue por haber guardado silencio ante los maltratos de los aficionados en ese momento.

“Siento la necesidad de pedir perdón porque, aunque en el vestuario no había episodios de racismo, nosotros normalizábamos las cosas que pasaban en la grada. He jugado con Roberto Carlos, Makelele, Seedorf que eran insultados y nosotros nos reíamos y no hacíamos nada. A mí me insultaban por ser hijo de un guardia civil, a Roberto Carlos le tiraban un plátano y nos reíamos”, comentó Morientes.

Asimismo, Morientes aseguró que el tema ha ido evolucionando y que se nota en el graderio en los estadios del futbol español y en el mundo, aunque sabe que todavía falta mucho por mejorar: “Yo veo mucha evolución porque veo lo que era antes y lo que es ahora. Cuando había un impertinente era jaleado por las personas que estaban su alrededor. Ahora la gente lo mira mal y hace diez años no pasaba porque eso estaba normalizado y nosotros lo veíamos como algo normal", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Brahim Díaz vuelve con Real Madrid tras superar lesión y apunta al Clásico