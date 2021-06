Florentino Pérez: 'El futbol, en general, me necesita'

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ofreció una entrevista para el programa El Transistor de Onda Cero en donde abordó diferentes temas como su fallido intento de una Superliga Europea, su mandato en el Madrid, la salida de Sergio Ramos y los nuevos fichajes.

El mandatario Merengue dejó algunas frases para enmarcar entre las que destacan que volvió a autoproclamarse como el 'salvador del futbol', además de que criticó las acciones de la UEFA y de la FIFA respecto a la pandemia, pero aseguró que los clubes ingleses no se han bajado de la Superliga.

"Nosotros perdemos ocho mil millones y Ceferin se sube el sueldo. Hay gente que tiene privilegios y los quiere seguir manteniendo. Ya ha querido echarnos de la Champions, pero los tribunales se lo han prohibido.

"La Superliga no es cerrada, es abierta. Es una Liga que lo único que queremos es que la compren. El Sevilla y el Villarreal, por ejemplo, tendrán su acomodo. Partimos de la historia que tiene cada uno. Bajan las audiencias y tendremos que empezar por aquellos clubes que tienen más seguidores. No tiene el mismo atractivo un partido de la Roma que uno del United".

Florentino aseguró desde su llegada a la presidencia del Madrid se ha enfocado en alimentar la historia del equipo, pero destacó que llegó a cambiar el mundo del futbol en general.

"Yo vine a cambiar el mundo del fútbol. Mi padre me enseñó los valores del Real Madrid y he contribuido a mejorarlo. El Madrid es tan grande que solo puedo recordar las cosas buenas, nunca las malas.

"Lo único que he querido es seguir alimentando la historia de este equipo. Quiero que me juzguen como presidente del Real Madrid. El fútbol, en general, me necesita", sentenció.

