Eurocopa: Lesiones de Thuram y Lemar complican alineación de Deschamps vs Suiza

Se encienden las alarmas en la Selección de Francia, luego de que Thomas Lemar y Marcus Thuram salieron golpeados del entrenamiento de este jueves, aunado a las lesiones de otros elementos que vulneran al equipo de cara al partido de Octavos de Final de la Euro 2020 ante Suiza.

Dicho suceso pone a temblar al entrenador de Les Bleus, Didier Deschamps, quien también tiene que lidiar con las bajas de los laterales Lucas Hernández, que salió con un golpe en la rodilla en el partido ante Portugal, y a las molestias que presenta Lucas Digne en el muslo derecho.

Con esto, el combinado francés llega un tanto disminuido al compromiso ante los suizos, pues ante la falta de sus laterales izquierdos, Deschamps se ve obligado a experimentar para cubrir dicha posición.

Las opciones que baraja el seleccionador francés para solventar el problema del lateral son las de André Rabiot, Clément Lenglet, o incluso Leo Dubois, futbolistas que en algún momento de su carrera se han desempeñado por la banda izquierda.

Aunque Lemar y Thuram no son titulares, no dejan der ser una preocupación para el estratega galo, quien perdería a dos de sus recambios. Ambos se tuvieron que retirar de la sesión, el primero se impactó con un compañero y salió con dolencias en la rodilla y el tobillo, y aunque no pudo marcharse ni siquiera por su propio pie, no tiene nada grave.

El segundo se resbaló al controlar una pelota y se lastimó la ingle. Por el momento, se desconoce si estarán disponibles para el juego del próximo lunes.

