Francesco Totti asegura que analiza salir del retiro: "No hay un 10 en Italia"

Francesco Totti, exjugador de la AS Roma y de la Selección Italiana, se retiró del profesionalismo en 2017 y siete años después, el mítico 10 del cuadro capitalino no descarta su vuelta al futbol a casi una década de haber colgado el uniforme.

Totti bromeó sobre la posibilidad de su vuelta al profesionalismo en un evento privado en Roma, donde aseguró que hubo equipos que lo buscaron para que regresara a los campos de juego una vez que anunció su retiro, eso sí, asegurando que nuca volvería a la Lazio, eterno rival de la Roma.

"Ha habido equipos que me han llamado y me han hecho pensar... Sería difícil, pero nunca digas nunca. Ha habido futbolistas que han vuelto a jugar después de varios años, al final de sus carreras. Todo depende de donde se juegue, pero si volviera a la Serie A tendría que entrenar bien. No hay un '10' en Italia... a lo mejor podría volver", comentó Totti.

Francesco Totti debutó con la Roma en 1992, equipo donde jugó hasta su retirada en el año 2007, con 'La Loba' ganó una Serie A, dos Coppa Italia, y dos Supercopa Italia, con la Selección de su país ganó un Mundial, en Alemania 2006.

