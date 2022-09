Gabriel Arias: Con la posibilidad de ser suspendido 10 partidos; según Fiscalía Argentina

Gabriel Arias, guardameta chileno, se encuentra en el ojo del huracán luego de hacerle señas obscenas a los aficionados tras ser expulsado del encuentro ante el Platense, sin embargo, el arquero podría tener una de las sanciones más fuertes que se le haya impuesto a un futbolista.

Y es que de acuerdo con la Fiscalía Argentina, el sudamericano puede ser suspendido por al menos 10 partidos tras estos gestos, además fue castigado con tres a cinco días de arresto, según se reveló en un acta.

"Será sancionado con cinco a veinte días de arresto y/o prohibición de concurrencia de tres a diez fechas (...) cualquier persona que con sus expresiones, provocaciones o ademanes ocasionare alteraciones del orden público", se lee en el documento al que accedió la agencia Reuters.

Gabriel Arias Oleo sobre lienzo pic.twitter.com/IZPjNWoAFC — Fede Gorini (@fede_gorini) September 19, 2022

Arias fue expulsado por el árbitro tras el partido ante Platense, el cual ganaron 0-1. Tras ver la tarjeta roja, comenzó a hacerle señas al público, por lo que la seguridad del recinto lo llevó con la policía local, quienes le informaron que había incumplido el artículo 14 de la ley 11.929.

Posteriormente, el guardameta de Racing emitió un comunicado en sus redes sociales donde asegura estar arrepentido de sus acciones. Además le pide disculpas tanto al rival como a sus compañeros.

"Me equivoqué. No tendría que haber reaccionado como reaccioné, porque nunca la violencia es la solución frente a la violencia. Les pido perdón a Platense, a mis compañeros, a mis rivales y a todo Racing. Ser una persona pública implica la obligación de mantener una línea de conducta que no logré sostener esta vez. Cualquiera puede fallar y hoy me tocó a mí", se lee.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: XAVI RECRIMINÓ ACTITUD DE PIQUÉ POR FALTA DE MINUTOS: 'AHORA VAS A JUGAR MENOS'