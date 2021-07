Gennaro Gattuso, sobre campaña que frustró su fichaje con Tottenham: 'No me pude defender'

Tras su salida del Napoli, donde dirigió al mexicano Hirving 'Chucky' Lozano, Gennaro Gattuso se convirtió en nuevo entrenador de la Fiorentina, pero el acuerdo se disolvió por diferencias importantes con la directiva en materia de fichajes.

"No quiero hablar de eso. Es inútil agregar más detalles, ya me olvidé", confesó Gattuso para 'Il Messaggero'. Tiempo después, el estratega italiano estuvo cerca de convertirse en el timonel del Tottenham, pero el 'hashtag' #NoToGattuso se convirtió en 'trending topic' en Reino Unido y 'tiró' al acuerdo.

"Fue una gran decepción. No me describieron como soy y no había nada que pudiera hacer. Lamento no haberme podido defender, porque no soy la persona de la que estaban hablando en Inglaterra", dijo Rino.

Y es que los aficionados de los Spurs recordaron en redes sociales el episodio en el que Gattuso agarró por el cuello a Joe Jordan (exasistente de Harry Redknapp en el Tottenham) o sus comentarios contra los homosexuales y las mujeres.

"Cierta malicia proviene de Facebook y Twitter, donde es posible dar rienda suelta a cualquier falsedad. No tengo perfiles en las redes y no los quiero. Tuve que aceptar una historia que duele más que cualquier derrota o despido. No podemos entender lo peligrosa que puede ser la red", sentenció Gattuso.

