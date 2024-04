Guardiola defiende a Haaland frente a las críticas de Roy Keane

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, ha salido en defensa de Erling Haaland, el delantero noruego considerado uno de los mejores del mundo, frente a las críticas recientes de Roy Keane, exjugador y leyenda del Manchester United. Keane había criticado duramente a Haaland, comparándolo con un "atacante de League Two (cuarta división)" después de un video viral que mostraba a Haaland fallando varios pases durante un entrenamiento.

Guardiola respondió a estas críticas en una conferencia de prensa, alabando a Haaland como "el mejor delantero del mundo" y destacando su importancia para el equipo, especialmente en la temporada pasada. Guardiola refutó las afirmaciones de Keane, sugiriendo que tales comentarios eran injustos y comparando la situación como si él mismo dijera que Keane es un "entrenador de Segunda o Tercera división", lo cual insistió, no sería verdad.

“Erling es el mejor delantero del mundo y nos ayudó a ganar lo que ganamos la pasada temporada. Me sorprende cuando las críticas vienen de ex jugadores… No soy un tipo que vaya a criticar a mis compañeros cuando me retire”, comentó el estratega.

A pesar de un ligero descenso en su rendimiento esta temporada, con 29 goles en 35 partidos después de ausentarse casi dos meses por lesión, Haaland sigue siendo una figura clave en la Premier League y en la Liga de Campeones, donde es el máximo goleador. Guardiola también hizo hincapié en la necesidad de mejorar la creación de oportunidades para Haaland, señalando que la responsabilidad no recae únicamente en el delantero, sino en todo el equipo.

