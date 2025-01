Gustavo Quinteros es presentado como el nuevo DT de Gremio

Este lunes, Gremio de Brasil anunció oficialmente la llegada de Gustavo Quinteros como su nuevo director técnico. El estratega argentino, nacionalizado boliviano, llega al club brasileño con el objetivo de conquistar el campeonato de liga, algo que no logran desde 1996, y sumar un nuevo título oficial, el primero desde 2017.

Quinteros, de 59 años, llega precedido de éxito. La temporada pasada guió a Vélez Sarsfield a un histórico campeonato de la Liga Profesional de Argentina, logrando el primer título del club en más de una década y el undécimo en su historia.

Dejó al Vélez | X @Gremio

Con una carrera repleta de logros, el nuevo técnico de Gremio suma 13 títulos en su palmarés, conseguidos en Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina. Su experiencia internacional busca ser clave para revitalizar al equipo de Porto Alegre en una de las ligas más competitivas del mundo.

Durante su presentación, Quinteros destacó los retos que enfrenta y la importancia de reforzar el plantel para competir al más alto nivel: "La dirigencia está trabajando por refuerzos. Lo ideal es tener a la mayoría del plantel lo antes posible. Estamos buscando laterales, zagueros, volantes y extremos, que son las posiciones más urgentes."

Buscará el título | X @Gremio

El argentino también expresó su admiración por el fútbol brasileño al comentar, "Creo que el torneo argentino es muy complicado, pero en Brasil, la liga es la más competitiva del mundo. Como entrenador siempre quise llegar acá", finalizó.

ENTREVISTA EXCLUSIVA! A GrêmioTV conversou em primeira mão com o novo técnico do Tricolor. Gustavo Quinteros falou sobre as impressões inciais do Clube e a expectativa para a temporada.



Assiste completo em: https://t.co/WSzTh8dOFv pic.twitter.com/d8BqRCxJ4j

— Grêmio FBPA (@Gremio) January 6, 2025