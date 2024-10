Hansi Flick defiende a los árbitros tras críticas de Real Madrid TV

Hansi Flick se alista para disputar su primer Clásico oficial al mando del Barcelona, donde buscará sacar los tres puntos para mantener la buena racha. En conferencia de prensa entrenador confesó que sus jugadores están enfocados y no piensan en aspectos externos como el arbitraje.

Durante su plática con los medios el alemán fue cuestionado sobre un video compartido por Real Madrid TV, criticando el arbitraje, específicamente el de José María Sánchez Martínez, quien será el silbante de este sábado.

Real Madrid TV ya ha empezado con sus vídeos para presionar al árbitro en el clásico. pic.twitter.com/MwXJCZizoU — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) October 24, 2024

De acuerdo con el reportaje de Real Madrid TV, el Barcelona saca mejores resultados con el silbante, mientras que el conjunto merengue sea visto afectado por decisiones de Sánchez Martínez. Tras este video, Hansi Flick no dudó en defender el trabajo de los silbantes.

"No sabía esto (los videos de Real Madrid TV sobre los árbitros) y no está bien... Desde luego nosotros no haremos eso. Los árbitros tienen un trabajo durísimo y mi trabajo es preparar a los jugadores, no preocuparme de eso”, expresó Flick en conferencia de prensa.

El entrenador insistió que, desde inicio de temporada, habló con sus jugadores para dejar el arbitraje a un lado y enfocarse simplemente en el trabajo dentro del campo. De acuerdo con Flick, hasta el momento no ha tenido problemas con los silbantes y espera que este sábado continúe igual.

"Al comenzar la temporada le dije al equipo que el foco debe estar en el trabajo y el rendimiento... No en los árbitros. No he tenido ningún problema con ellos. Y si hay alguna jugada dudosa, que podemos pensar que no nos beneficia, para eso está el VAR y el vídeo arbitraje. Eso se lo he dicho a los jugadores y lo debemos tener claro".

