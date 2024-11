Hansi Flick sobre la derrota ante Real Sociedad: 'Hoy no fue nuestro día'

Barcelona tuvo uno de sus peores partidos desde la llegada de Hansi Flick tras haber perdido por la mínima ante la Real Sociedad. En el duelo en San Sebastián Barcelona tuvo la oportunidad de igualar el partido, pero el gol de Robert Lewandowski fue anulado por un fuera de juego, algo que Hansi Flick no dudo en cuestionar.

Al término del partido, el entrenador alemán habló sobre el partido en Anoeta, asegurando que el gol anulado fue una decisión cuestionable, sin embargo, también aceptó que tuvieron un partido muy malo y no llegaron a su nivel habitual.

"No estaba tan enfadado. No era fuera de juego, no es culpa del árbitro. Hubiese sido un partido distinto, pero no fue nuestro día. En ataque no tuvimos buenas ocasiones y cometimos errores. Tenemos que aceptarlo.

"La responsabilidad por esta derrota es nuestra. Pudimos jugar mejor, después de los 15 primeros minutos, la posesión no fue tan buena. Es una derrota, pero los partidos anteriores fueron fantásticos y estaba contento y hoy hemos terminado y se lo he dicho al equipo, hemos terminado juntos. Nadie ha tenido un mal gesto y hemos intentado meter el gol hasta el último segundo", aceptó el entrenador.

Flick y compañía ahora tendrán dos semanas de descanso antes de volver a competir en busca de mantener su ventaja sobre el Real Madrid, que actualmente es de seis puntos, aunque con un partido más.

Flick habla sobre el polémico gol anulado a Lewandowski por un fuera de juego milimétrico y desvela su conversación con el árbitro#RealSociedadBarça #LaLiga pic.twitter.com/fBiTWUigKG — MARCA (@marca) November 10, 2024

