¡Hasta 2030! Amad Diallo firma extensión de contrato con Manchester United

Amad Diallo, jugador de Costa de Marfil, firmó un nuevo contrato con el equipo rojo de Manchester. El jugador de 22 años, que llegó procedente del Atalanta en el año 2021, jugará con los Red Devils por cinco años más.

“Ya he vivido momentos increíbles con este club, pero todavía queda mucho más por delante. Tengo grandes ambiciones”, comentó Diallo al renovar con el club inglés. El marfileño quiere hacer historia en el Manchester United, tiene grandes ambiciones y quiere ser un histórico dentro de los Red Devils.

Diallo | AP|

El jugador ha sido uno de los más destacados con el conjunto inglés esta temporada. El equipo dirigido por Ruben Amorim, no ha tenido los mejores números este año, sin embargo; Diallo ha sido uno de los mejores jugadores e importantes para Amorim.

Jason Wilcox, director deportivo del United, elogió a Diallo y confió en que los mejores años del marfileño con el conjunto inglés están por venir.

Diallo | AP|

“Los mejores años de su carrera están por delante. Todos esperamos ayudar a Amad a alcanzar su inmenso potencial, y lograr el éxito en el equipo las próximas temporadas”, mencionó Wilcox.

Diallo ha tenido grandes chispazos dentro del Manchester United, uno de los más importantes fue el fin de semana pasado. El marfileño comandó la remontada de los Red Devils ante el Liverpool en Premier League.

✍️ @AmadDiallo_19 is here to stay! ❤️#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) January 9, 2025