"Hay jugadores mejores, que se quede en México", afición colombiana no extraña a Julián Quiñones

No lo extrañan. Hace ya ocho meses que Julián Quiñones rechazó a la Selección Colombiana por jugar con México y hoy, los aficionados cafetalera hablaron sobre dicha situación asegurando que no lo quieren en su equipo.

A pesar de haber nacido en Magüí Payán, Colombia, Julián Quiñones decidió no representar a la selección sudamericana en la máxima categoría y desde noviembre ya suma seis encuentros con el Tricolor, incluyendo dos de Copa América.

Ahora en plena competencia intercontinental, RÉCORD pudo entrevistar a aficionados colombianos, donde se les cuestionó sobre el exdelantero del América a lo que varios elogiaron su buen nivel, pero aseguraron que no lo quieren en su selección.

“Es un buen jugador, pero ahora hay jugadores mejores”, “No da para la Selección de Colombia. No tiene chance de jugar acá”, “Mejor se hubiera quedado en México, no marca la diferencia”, “Le falta mucho, tenemos a Díaz y Arias y no está a su nivel”, fueron algunos de los comentarios de los cafetaleros.

A pesar de que la mayoría aceptó que tiene un gran nivel, consideran que no tiene la calidad para representar al equipo. Otros más aseguran que no lo conocen y no pueden opinar sobre su decisión de representar a México.

Ahora el delantero azteca jugará en contra de Ecuador en busca de ayudar a México a conseguir su pase a la siguiente ronda del torneo de la Conmebol.

