Hazard sobre el Real Madrid: 'Quiero demostrar que el equipo también puede ganar conmigo'

El delantero del Real Madrid, Eden Hazard dejó en claro que las lesiones y los problemas físicos que lo asecharon en los últimos años ya son cosa del pasado por lo que aseguró que está preparado para la pretemporada.

"En mi cabeza me he dicho, OK, puedo jugar, no siento ningún dolor. Vamos hacia adelante. He disfrutado mis vacaciones y he vuelto preparado a la pretemporada", explicó

El belga confesó en entrevista para ESPN que durante las celebraciones en LaLiga y la Champions, él se sintió feliz por sus compañeros y por su equipo, aunque se quedó con un trago amargó al saber que no había contribuido en el terreno de juego para las victorias.

"Cuando ganamos todos esos títulos yo estaba feliz por los compañeros, por el club y por los aficionados. Pero dentro de mí había una cosa. Yo estaba feliz por el grupo, pero en mi interior yo me decía ¡vamos a demostrar que puedo jugar y que el equipo también puede ganar conmigo".

El Real Madrid y el Barcelona se enfrentarán este domingo 24 de julio en Las Vegas por el Soccer Champions Tour 2022 en acciones de un partido amistoso de pretemporada.

