Heridos ascienden a 25 tras brutal pelea de aficionados en Colombia

Son 25 los heridos que dejaron los hechos de violencia en el partido de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla de la Jornada 10 de la liga colombiana en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. El suceso conmocionó al deporte en Colombia.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía presentó en el informe preliminar que hasta ese momento eran 20 heridos y un policía, cifra que ascendió a 25. La presencia de la violencia orilló a concluir el encuentro al minuto 54, pues en el mismo documento se señaló que "una fuerte pelea entre las hinchadas en el sector norte del estadio hizo que el partido tuviera que suspenderse".

"Es imposible ver estas escenas, donde la gran mayoría de personas están armadas en un estadio. De verdad es rídiculo. Tenemos que trabajar en medidas preventivas que puedan incluir los marcos de detección de metales", expresó el presidente de la División Mayor del Futbol Colombiano, Fernando Jaramillo.

Una de las figuras más importantes del futbol colombiano reprobó los hechos. "Es un hecho lamentable lo que sucedió ayer y nos pone tristes. Esto hace que las familias y los niños no puedan disfrutar del futbol. Terminan pagando los hinchas que van solamente a disfrutar del futbol y no tienen responsabilidad", expresó Radamel Falcao.

No suspenderán actividades en el futbol colombiano

El Gobierno Nacional de Colombia aseguró que no suspenderán actividades. "Desde el Ministerio del Interior, que preside la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el futbol, rechazamos rotundamente los recientes hechos ocurridos en el Estadio Atanasio Girardot, durante el encuentro entre Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla. Queremos aclarar que no se suspenderá el futbol profesional en Colombia, la violencia no puede ganarle a la paz, el futbol no puede ser un campo de guerra, sino un escenario de paz", dijo eñ Viceministro del Diálogo Social de Colombia, Gabriel Rondón.

