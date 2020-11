Higuain: 'El futbolista es como una botella, cuando ya no sirve lo pisan y lo tiran'

Desechables. Luego de su arribo al Inter Miami de la Major League Soccer tras no encontrar un 'lugar' en la Juventus de Andrea Pirlo, Gonzalo Higuaín explicó que al futbolista se le usa como a un envase de refresco, el cual cuando se termina 'lo aplastan y lo tiran'.

En entrevista con Eduardo Palomo en ESPN, el argentino explicó que a pesar de ser un fuerte golpe anímico para el jugador, son 'gajes del oficio'.

"Yo pienso que el jugador es como una botella de refresco, se van sirviendo y cuando se termina, lo aplastan, lo pisan y lo tiran. Yo lo veo así, cuando no servimos más, somos descartables y eso duele pero yo lo entendí y lo sufrí menos.

"No, no hablo de mí, hablo en general. Te exprimen a morir y por eso me quería salir de esa burbuja. Acá apenas voy empezando pero es un cambio muy grande, de liga y de exposición mediática, pero me gusta", sentenció.

