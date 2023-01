Hugo Lloris anunció su retiro de la selección de Francia tras 145 partidos

Hay jugadores que dejarán una huella imborrable con sus increíbles actuaciones con sus respectivos equipos de futbol. Prueba de ello, es el guardameta Hugo Lloris, quien anunció su retiro de la selección de Francia. El cancerbero aseguró que, 'Hay que saber dar el relevo'.

A través de una entrevista hecha por L'Équipe', el portero y capitán francés confirmó que dejará las canchas de futbol, luego de 14 años defendiendo el arco del equipo de Francia y un récord histórico de 145 partidos disputados.

"Llega un momento en que hay que saber ceder. No quiero hacerla mía, siempre he dicho una y otra vez que la selección francesa no pertenece a nadie, y todos tenemos que asegurarnos de que así sea, yo el primero", afirmó el guardameta.

"Hay un portero que está listo y yo necesito tener un poco de tiempo para mí, mi familia y mis hijos", argumentó el guardameta.

"Te puedes quedar en tu burbuja, pero es agotador y veo que ya no me recupero mentalmente como antes. Terminé (el mundial) exhausto", finalizó Lloris.

