Iker Muniain, ex de Athletic Bilbao, es presentado oficialmente con San Lorenzo

Iker Muniain fue presentado oficialmente como refuerzo de San Lorenzo. El exjugador de Athletic Bilbao llega con un contrato hasta diciembre de 2025. El club argentino anunció su refuerzo con un emotivo video en redes sociales.

Durante el video de presentación el futbolista español narra una pequeña historia haciendo referencia a Isidro Lángara, otro jugador ibérico quien también vistió la playera del Ciclón, entre 1939 y 1943.

“Me dijeron que viniste huyendo de la guerra, que dejaste a tu familia, que estabas solo, que no te conocía nadie… en el debut metiste cuatro goles. Escuché que te aplaudían hombres de traje y corbata, que hacías crujir los tablones y que ibas a meter 110 goles en total. Así empezaste a construir tu leyenda.

“El tiempo pasó. Ya no estás solo. No huís de nada. No eres desconocido. Ahora descansas en la historia del Ciclón. Y entendí por ahí que a los vascos nos quedan historias pendientes, pero de eso me encargo yo”, se escucha al Muniain narrar, justo antes de ponerse la playera del equipo.

Munain llega tras haber jugado toda su carrera con el Athletic Club. El volante ofensivo inició en las juveniles del equipo de Bilbao hasta finalmente debutar en el 2009 con su equipo. Tras 15 años, 560 partidos, 76 goles y 70 asistencias, el español cambia de equipo.

De eso se encarga Iker. pic.twitter.com/htCQhVZDeI — San Lorenzo (@SanLorenzo) September 6, 2024

