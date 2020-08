James: 'Es frustrante no jugar, porque tengo condiciones para hacerlo'

El colombiano James Rodríguez ha tenido un año difícil con el Real Madrid, pues no logró convencer y fue perdiendo minutos dentro del terreno de juego, en ese sentido aseguró que es una situación que lo frustra, pues se considera buen jugador.

"Es frustrante no jugar. Sé que tengo las condiciones para jugar siempre. Pero por otras personas no puedo hacerlo, entonces es frustrante. Si yo fuera un mal jugador lo aceptaría, pero soy una persona que quiere ganar y jugar siempre", aseguró en el podcast de Daniel Habif.

El jugador merengue confesó que pidió su salida del equipo español, pues él pretendía poder jugar en otro club en el cual tuviera más minutos, sin embargo el Real Madrid se negó.

"Son gustos de Zidane. Él tiene sus propios gustos por algunos jugadores y es respetable. Yo ahí no me meto. Cuando ves que no tienes las mismas oportunidades que tus compañeros es difícil... Yo quería irme y el club no me dejó salir", explicó.

Finalmente Rodríguez espera que su futuro se revele pronto, pues tiene en mente una cosa, poder jugar más minutos y mostras su talento futbolístico.

