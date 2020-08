Champions League: Así reaccionó la prensa a la eliminación del Manchester City

El Manchester City fue eliminado en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League, tras caer 1-3 ante el Olympique de Lyon.

El conjunto dirigido por Pep Guardiola, pintaba como el favorito para meterse a las Semifinales, junto al Bayern Munich, París Saint-Germain y RB Leipzig; sin embargo, el conjunto francés dio la campanada con doblete de Moussa Dembélé incluido.

Ante esta sorpresiva eliminación, la prensa alrededor del mundo reaccionó calificando como fracaso la campaña del City que no consiguió la Premier League, en manos del Liverpool y una vez más no puede llegar a la Final de la Champions.

"CIITY 1 LYON 3 Pep y compañía ven aplastados los sueños de la Eurocopa mientras Dembélé doblega al City", tituló el diario inglés The Sun en su página web. "El Manchester City de PEP GUARDIOLA no logró llegar a la semifinal de la Liga de Campeones una vez más, ya que el Lyon, que no le gustaba, causó sorpresa", añadió el rotativo.

"Man City 1-3 Lyon. Doblete de Dembélé pone fin al sueño de Chjampions League del City", fue como encabezó The Guardian, para añadir: "El Manchester City se estrelló en la Champions League ante Lyon gracias a un doblete tardío de Moussa Dembélé y una falla de terror de Raheem Sterling".

Mientras que los medios franceses destacaron la clasificación del Olympique de Lyon a las Semifinales.

"En pleno sueño", destacó L'Equipe; mientras que Le Monde también le dio su espacio al conjunto leones. "Manchester City - Lyon: OL elimina a los Citizens y llega a Semifinales", para agregar: "El Lyon venció el sábado al Manchester City de Pep Guardiola (3-1), y se clasifica, como el PSG, para los cuartos de final de la competición, donde se medirá al Bayern de Múnich el miércoles".

Y en España, el Diario Marca, destacó la ausencia de representantes españoles en las Semifinales de la Champions.

"Ni equipos españoles... ¡ni el City de Guardiola!, publicó el rotativo ibérico. "El Lyon elimina a los ingleses y se mte a Semifinales por sorpresa", añadió.

