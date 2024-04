James Rodríguez sobre su retiro: "Aprovéchenme estos tres años"

Este fin de semana, James Rodríguez, jugador colombiano del São Paulo de Brasil, comentó todo sobre lo que sigue en lo que resta de su carrera, asegurando que ve el retiro cada vez más cerca.

El exjugador de equipos como el Real Madrid, Everton y Porto, aseguró durante una transmisión de Twitch que le queda poco tiempo de carrera, además de que comentó en dónde y cómo le gustaría dejar los botines de manera profesional, asegurando que quiere volver a un equipo importante y jugar el Mundial del 2026 con su selección.

"La idea es jugar el Mundial de Estados Unidos y pensar bien las cosas, me quiero retirar en una competición grande o en un equipo bueno, así que aprovéchenme y véanme estos tres añitos que quizás sean los últimos tres años, no sé todavía, estoy pensándolo bien, yo me quiero retirar bien, yo quiero dejar el futbol y no que el futbol me deja a mí", comentó James.

¿SE ACERCA LA RETIRADA DE JAMES? “La idea es jugar el Mundial de Estados Unidos, quiero retirarme en una competición grande o un equipo bueno” “Aprovéchenme estos 3 años, quizás sean los últimos” James Rodríguez para su canal de Twitch #ElVBarCaracol pic.twitter.com/k3pxxM3vBs — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) April 8, 2024

James debutó en 2006 con el Envigado, un año después fichó por Banfield, esto, antes de irse a Europa con el Porto, después tuvo un paso por el AS Monaco, Real Madrid, Bayern Munich, Everton y Olympiacos, antes de dejar el futbol europeo para jugar en el Brasileirao con el equipo del São Paulo.

Con la Selección colombiana, James jugó los Mundiales de Brasil 2014 y de Rusia 2018.

