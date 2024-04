Javier Aguirre, con la oportunidad de ganar la Copa del Rey y recibir pasillo del Real Madrid

Javier Aguirre, reconocido en España como un ídolo, se encuentra en un momento de euforia mientras se prepara para liderar al Mallorca en la Final de la Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao.

En una entrevista concedida a El Partidazo, 'Vasco' compartió su perspectiva sin rodeos: "No me pongo nervioso con la final, esto es un postre. Todo lo que venga es bueno." Explicó además las presiones que enfrenta su equipo, recordando la amenaza del descenso y las implicaciones económicas para los jugadores. Sin embargo, mantuvo una actitud tranquila: "Estamos la mar de tranquilos."

Aguirre, hábil en aliviar la presión sobre sus jugadores, incluso bromeó sobre la inesperada posición de su equipo en la final: "Siendo realistas, no nos imaginábamos estar en la final, yo no tenía prima en mi contrato. Yo sumo más descensos que títulos."

Mirando más allá de la Final, Aguirre también abordó la posibilidad de que el Mallorca enfrente al Real Madrid en su próximo partido de liga, donde podrían hacerle el pasillo si ganan el título de la Copa del Rey. Sin embargo, el entrenador se mostró enfocado en el presente, sin especulaciones sobre el futuro: "Si gano, seguiré siendo el mismo, con Copa y sin Copa. Alguien me habló de si me imaginaba un pasillo del Real Madrid, pero no me lo imagino".

TAMIBÉN TE PUEDE INTERESAR: RAÚL GONZÁLEZ PIDE A ATLETAS TENER HAMBRE DE GRANDEZA