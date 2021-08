Javier Tebas: 'La salida de Messi ha sido un poco traumática'

Luego de la salida de Lionel Messi del Barcelona y su reciente llegada al París Saint-Germain, Javier Tebas se negó a entrar en detalles sobre si el conjunto catalán podría haberse beneficiado con el acuerdo del CVC, tras quedarse sin el astro argentino.

"Ese 15% son más de 40 millones, a algún jugador podría haber inscrito. Nosotros siempre queremos tener los mejores jugadores. La salida de Messi ha sido un poco traumática porque durante un mes, Laporta decía que todo iba bien, pero en una tarde se cayó todo. En cualquier caso nosotros hemos trabajado muchísimo para que nuestro valor de mercado crezca", declaró el presidente de LaLiga.

Por otra parte, Tebas aseguró que aunque ya no cuentan con las grandes figuras del futbol europeo, aún así tienen aseguradas las ventas de las siguientes cuatro temporadas, las cuales no tienen un valor menor que al de la 'Pulga' y el Barcelona seguirá contando con sus fieles aficionados aunque ya no esté el argentino.

"Yo no conozco bien sus números. Antes de Messi había otros jugadores firmados. Había un 15%, más de 40 millones de euros, y podría haber puesto a algún jugador. Podría haber sido Messi. En LaLiga queremos tener a los mejores. Se nos fue Neymar, Messi, Cristiano", indicó.

Ante la deuda financiera que encabeza el Barcelona, Tebas descartó que la escuadra blaugrana haya perdido a Leo por no celebrar el acuerdo con CVC o por la crisis de la pandemia del Covid-19, lo perdió por la mala administración que tiene desde hace años.

"El Barça no se ha quedado sin Messi por no estar a favor de este acuerdo. Grandes jugadores van a seguir firmando. El Real Madrid ha cerrado un ejercicio excepcional dentro de la pandemia, y tiene capacidad para fichar. El Athletic tiene fondos propios. En el caso del Barça, el problema es de las deudas", concluyó.

