Jesús Ramírez destacó el campeonato de Efraín Juárez: 'Es histórico'

El entrenador mexicano Jesús Ramírez elogió el logro histórico de Efraín Juárez al frente del Atlético Nacional, tras conquistar tanto la Liga como la Copa de Colombia en la temporada 2024. Este doblete coloca al entrenador como el tercero en la historia en lograr esta hazaña en el futbol colombiano, y marca un hito importante en la trayectoria del exfutbolista y ahora director técnico mexicano.

En entrevista con ESPN, Ramírez, quien fuera entrenador de Juárez desde sus inicios en la selección Sub-15, no escatimó en halagos hacia su pupilo: “Creo que lo que está haciendo Efraín es histórico. No recuerdo que alguien haya pasado por lo que está pasando él: llegar a un país que no es el suyo, hacerlo muy bien y, sobre todo, con resultados. Efraín tiene un proceso como jugador como pocos”, afirmó.

Ganó el doblete | X @nacionaloficial

Ramírez también resaltó la sólida formación de Juárez, quien fue parte de selecciones juveniles en mundiales Sub-17 y Sub-20. Además, su experiencia como jugador en Europa lo preparó para afrontar los desafíos que enfrenta actualmente como entrenador. “Lleva una preparación diferente, una manera distinta de ver y entender el futbol. Tiene mucha experiencia y puede manejar la presión. Ahorita está desarrollando su propio modelo”, comentó.

Elogió al exjugador | MEXSPORT

El camino de Juárez en Colombia no estuvo exento de retos. Ramírez recordó cómo, al inicio, el mexicano enfrentó escepticismo por parte de los aficionados y la prensa local: “Decían: ‘¿Este mexicano qué hace acá? ¿Qué onda?’. Todo eso es una adversidad bien retadora que él sacó adelante”, explicó.

Según Ramírez, el éxito de Juárez radica en su capacidad de conectar con los jugadores a través de un discurso honesto y sincero. “A pesar de que es joven, convenció a sus jugadores. Si no fuera así, no habría sido posible lograr lo que hizo. Por eso creo que Efraín está hecho para cosas grandes. La presión está, pero él la canaliza muy bien”, concluyó.

Destacó el trabajo de Juárez | MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Santiago Giménez, el delantero mexicano con mejores cifras tras 100 partidos en Europa