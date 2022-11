José Mourinho: "Me siento traicionado por uno de mis jugadores"

Es bien sabido que José Mourinho es uno de los entrenadores más exigentes del mundo y no duda en exhibir a sus jugadores si así lo cree conveniente. En esta ocasión ‘The Special One’ volvió a la carga y arremetió contra uno de sus futbolistas, que siente que no le ha dado lo esperado en la Roma.

A pesar de que Mou no quiso decir el nombre del futbolista, si enfatizó que no volverá a jugar con él y ya le pidió que busque un nuevo equipo en el próximo mercado de fichajes. Medios italianos revelaron que el jugador en cuestión es el neerlandés, Rick Karsdorp, quien jugó en el empate de este miércoles ante el Sassoulo.

"Me siento traicionado por uno de mis jugadores, le dije que se buscara un equipo en enero, pero no creo...

No voy a decir quién es, ya lo dije en el vestuario. Solo hablé con dos. Uno es Abraham y el otro está entre ellos y yo. Le pregunté a Tammy (Abraham) por qué esta actitud hoy y no siempre. Hoy ha tenido una actitud extraordinaria, ha agarrado todos los balones y cuando los ha perdido ha hecho todo lo posible por recuperarlos. No entiendo por qué hoy sí y otras veces no", sentenció el estratega de La Loba.

