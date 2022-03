Jugador de la MLS destruyó a Gonzalo Higuaín: ‘Es un tipo jodi…’

Parece ser que el rendimiento de Gonzalo Higuaín en la MLS con el Inter de Miami ha dejado poco que desear, muestra un poco profesionalismo y no se le ve contento con sus compañeros de equipo. Así es como lo ve el jugador del Chicago Fire, Fabian Herbers.

Herbers hizo duras criticas en contra del argentino, donde sentenció que no le gustaría ser su compañero de equipo.

“A la mierda con ese tipo, hombre. Ese tipo es tan patético. Todo su lenguaje corporal es terrible. No me gustaría ser compañero de equipo suyo. Que se joda, no quiero ser parte de eso. Tú lo ves y notas que no está a gusto jugando ni mucho menos con sus compañeros”, declaró Fabian para Zee Soccer Podcast.

También señaló que Pipa no cuenta con liderazgo, ni aprende de sus errores y que, de continuar así, será una temporada larga para Miami y para el propio jugador en la Liga norteamericana.

“Es tan destructivo, tan negativo con sus propios jugadores de equipo a quienes se supone que debes tratar de ayudar. Se supone que debes levantarlos, se supone que debes hacerlos mejores como líder y creo que también será una temporada larga para Miami e Hugaín si eso continua”, añadió.

“Cada vez que falla un pase, él simplemente pone los ojos en blanco y no hace nada. Es un tipo jodido”, finalizó Herbers.

