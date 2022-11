Julen Lopetegui: 'Raúl Jiménez está lejos de su mejor versión'

Ante la llegada de Lopetegui con el Wolverhampton, habló sobre el convocado nacional Raúl Jiménez y aseguró que el delantero no se encuentra en su mejor versión.

En entrevista para AS, el estratega español, platicó sobre su sentir respecto al mexicano y dijo que lo tratarán de ayudar.

"Dependerá de él. Sí que es cierto que está lejos de su mejor versión en tanto en cuanto los dos últimos meses y medio no ha jugado ningún minuto con el equipo, pero creo que su mejor versión es necesaria para el equipo, para él y para el equipo. Pero depende de él. Vamos a tratar de ayudar no solo a él sino a todos. Ahora, desafortundamente, lo perdemos por un tiempo porque se va con su selección no habiendo jugado ni un minuto con los Wolves. En este caso todavía teníamos la duda de si iba a ir o no iba a ir, ha decidido ir. Respetamos absolutamente la decisión de él y de México porque eso forma parte de su área de decisión y nosotros estaremos al tanto y preocupados de que vuelva sano y preparado, mejor preparado de lo que se ha ido.

Lopetegui es el cuarto entrenador español dirigiendo en la Premier League.

