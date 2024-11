¿Jules Koundé se aleja del futbol? 'Te mentiría si te dijera que me gusta tanto como antes'

Siguiendo el ejemplo de Carlos Vela. Joules Koundé se ha convertido en uno de los mejores defensores del mundo, sin embargo, ahora parece que su tiempo en el futbol profesional podría ser corto.

Tal y como lo llegó a comentar el futbolista mexicano Carlos Vela, Koundé confesó que, aunque aún se ve jugando varios años más, poco a poco el futbol le gusta menos ya hora sólo lo ve como su trabajo, por lo que, se empieza a enfocar más en su carrera fuera de las canchas.

"Es difícil porque tengo muchos intereses. Quiero que mi familia esté segura. También me gustaría ayudar a los demás. Te mentiría si te dijera que me gusta el futbol tanto como antes. Antes era mi carrera. Ahora es mi trabajo. Cuando empecé, mi vida fuera del campo era secundaria", comentó en una entrevista en The Bridge.

En la misma entrevista, Koundé afirmó su vida fuera de las canchas empieza a ser más importante para él, especialmente cuando se trata de la moda, pues se ha convertido en una figura en este ámbito.

“Sé que me he convertido en el hombre del momento en términos de moda. La gente quiere ver cómo me visto. Mi ropa es parte de mi personalidad", confesó el defensor.

