Julián Álvarez es presentado en el Atlético de Madrid: “Vengo a aportar lo mío”

Julián Álvarez fue oficialmente presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid de cara a la nueva temporada, el argentino llega en reemplazo de Álvaro Morata, quien partió a la Serie A.

El exjugador del Manchester City, se mostró agradecido con el club al cual llega con etiqueta de fichaje estelar.

“Quería agradecer a todos los dirigentes que han hecho posible y al staff y compañeros por como me han recibido. No me siento un súper héroe por haber conseguido el Mundial. Vengo a aportar lo mío”, recalcó el argentino.

Álvarez mencionó de que forma se decidió por el equipo rojiblanco: “He hablado con alguno de mis compañeros, me mandaron mensajes en estos tiempos, Giuliano estuvo en los Juegos conmigo y hablé con el Cholo. Me dijo que viniera y que iba a ayudar al equipo.

“Siento que hay muchos jugadores importantes en el Atlético, somos un equipo y todos vamos a ayudar para dejar el Atlético de Madrid en lo más alto”, resaltó.

Finalmente, resaltó que el cambio de aires era necesario en su carrera: “Sentía que necesitaba un cambio en mi carrera, buscar un nuevo desafío y siento que es un club que me brinda el espacio para tener mi mejor versión como futbolista”.

