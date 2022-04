Klopp sobre el Villarreal: 'Eliminar a Juventus y Bayern es complicado, merecen estar en la Semifinal'

El Liverpool clasificó a las Semifinales de la Champions League, tras sufrir más de lo normal para superar al Benfica en el marcador global, luego de que se vieran apretados al ver que los visitantes igualaron el 3-3 en Anfield.

"El único problema fue cuando perdimos el balón, nuestra defensa no fue perfecta. No he vuelto a ver las decisiones sobre el fuera de juego, pero es parte de tu trabajo como defensa el saber jugar con el rival en fuera de juego", declaró Jürgen Klopp.

"Si hubiéramos jugado el mejor partido de la temporada esta noche, no habría supuesto ninguna diferencia para lograr nuestro objetivo final. Hemos pasado y estoy muy contento", agregó.

De este modo, luego de que el Benfica peleó hasta el último minuto para conseguir avanzar a la siguiente fase, las alarmas para los dirigidos por Jürgen Klopp se mantienen activas de cara a su próximo compromiso frente al Villarreal que está imparable e hizo historia que después de 16 años volvió a jugar una Champions League.

"Nunca doy por sentado algo así. Estoy muy, muy contento. Va a ser muy difícil contra el Villarreal, pero es la Semifinal de la UEFA Champions League, si no fuera difícil es que algo estaría mal", indicó.

Y es que el Submarino Amarillo dio la gran sorpresa, tras colarse a esta Champions League e incluso eliminó a uno de los grandes de Europa: el Bayern Munich, quien se perfilaba como uno de los favoritos para llegar hasta las últimas instancias.

"Obviamente, vi los resultados y el partido de anoche, fue muy impresionante, tengo que decirlo. Eliminar a la Juventus y al Bayern Munich es algo muy complicado, merecen estar en la Semifinal. Darme tiempo para prepararlo y estaremos listos", declaró.

