Koeman niega arrepentirse por responsabilizar al Barcelona de la lesión de Frenkie de Jong

En medio de la controversia desatada por sus recientes declaraciones, Ronald Koeman, actual entrenador de la selección de Países Bajos, reafirmó su postura y dijo no arrepentirse de responsabiliar al Barcelona por la lesión que dejó fuera de la Eurocopa a Frenkie de Jong.

El técnico, quien fuera también estratega del conjunto culé, acusó al club catalán de presionar el retorno de De Jong durante su lesión en abril, acción que, según él, no permitió que su recuperación se completara.

"Creo que tengo un poco más de información privilegiada que tú. No me arrepiento en absoluto de lo que dije, pero terminemos con esto. No entraré en más detalles porque tuve una buena conversación con Frenkie al respecto y que quedará entre nosotros", dijo en conferencia de prensa.

Frenkie de Jong salió lesionado del partido contra Athletic de Bilbao en marzo pasado por una torcedura de tobillo, lo que provocó que se perdiera varios partidos.

