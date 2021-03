La Volpe sobre Pep Guardiola: 'Su ideología en Barcelona era de un vende humo'

El siempre polémico Ricardo Antonio La Volpe, expuso una situación que vivió en una plática de Pep Guardiola en la que explicaba el planteamiento táctico que llevó al Barcelona a lo más alto a inicios de la década.

El estratega argentino explicó que salió inconforme de aquella conferencia de plática pues lo que explicaba el DT español ya se había visto en el pasado, era algo que conocía e incluso dominaba.

"Una vez fui a ver a Guardiola a una conferencia. Ni me pagaron el billete, que me salió más de 200 dólares. Le dije a Gaby Milito ‘devuélveme la plata’. Lo que mostró Guardiola en su pizarra con el láser, cómo jugaba el Barcelona, era una antigüedad, así que le dije que me devolviera la plata porque lo que vi yo ya lo sabía de memoria", recordó La Volpe en entrevista con Ídolos.

"Fui pensando que tal vez aprendía algo, pero como no aprendí nada… Hay una nueva metodología, los famosos rondos… Es un vendehúmos. No hay nada nuevo. Eran los espacios reducidos hace años atrás. Cuando digo que Guardiola vuelve a poner vigente el 4-3-3 lo digo porque los jóvenes creen que es moderno. Se olvidan de que ese 4-3-3 lo usaba Menotti cuando Argentina salió campeón en 1978”, añadió el exseleccionador nacional del Tricolor.

En el mismo futbol español, La Volpe habló sobre Diego Lainez y su decisión de haber ido al Betis en lugar de al Ajax, hecho el cual reprobó debido a sus cualidades, más acordes a las del balompiés holandés.

“Diego Lainez se equivoca porque va a un equipo, el Betis, en el que lo ponen como un cuarto volante, un mediocentro por fuera. Cuando yo trabajé con él, nunca jugó ahí. No sé si tiene el oficio. Y si no, lo va a tener que aprender. Diego es un segundo punta. Es como Messi, más libre, chiquitito, hábil, buen pasador, buena definición... No es un jugador de trabajo defensivo. Él tenía que haberse ido al Ajax, a Holanda, un equipo más formador, que juega más vistoso”, apuntó el Bigotón.

