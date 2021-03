Diego Lainez tras cumplir 50 partidos con el Betis: 'Sé que voy a hacer algo grande'

Diego Lainez cumplió ante el Cádiz 50 partidos como jugador del Betis, aunque para el mexicano, sus aspiraciones son más grandes y espera cumplir con las expectativas.

"Soy una persona con aspiraciones grandes, estoy feliz de que ahora las cosas vayan mejor, hay que seguir con ese camino, seguir trabajando, luchando, feliz de estar con mis compañeros que siempre me apoyan. Al principio, a lo mejor no eran como las expectativas que se veían de fuera, pero siempre he tenido confianza en mí, eso creo que nunca lo voy a perder porque es algo que tienes. Aprovechando las oportunidades y trabajando con humildad, las cosas siempre han llegado.

"Desde que me vine para acá (España) fue por eso, porque sé que voy a hacer algo grande, en mi país tengo cierta responsabilidad, debuté joven pero nunca me ha pesado, siempre lo he utilizado como una motivación para salir adelante. En mi país tienen algo conmigo especial porque la gente me quiere mucho, siempre me lo expresan en redes sociales, en todos lados desde que estaba en América, es algo muy bonito que siempre conecto con la gente. Feliz de que la gente de mi país me quiera de esa manera porque es recíproco", mencionó para Betis TV.

De igual forma, el atacante azteca confesó lo importante qué es Andrés Guardado para él, ya que lo considera como un hermano mayor.

"Claro (Guardado es una persona importante), para mí y para mucho mexicanos, todos sabemos lo que representa Andrés. Claro que me ha ayudado, no solo en cuestiones futbolísticas que siempre que puede trata de ayudarme, pero fuera de la cancha siempre está ahí. Sientes esa cercanía de tener más que un amigo, lo considero más como un hermano aunque sea más grande que yo, pero es que es una persona muy cercana", agregó.

