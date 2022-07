Laporta sobre fichaje de Cristiano con Barcelona: “No podemos descartar a nadie”

El mundo del futbol mundial se cimbró con la noticia de una posible llegada de Cristiano Ronaldo al Barcelona, el rumor de la llegada de CR7 al cuadro culé hoy se ve más cerca que nunca luego de las palabras de Joan Laporta, presidente del club, quien reconoció que se reunió con Jorge Mendes.

“Es cierto que cené con él, pero no puedo descartar a nadie, eso no aporta nada a nuestros intereses. No concretaré lo que me ofreció Mendes, siempre es interesante hablar con él porque te sitúa en cómo está el mercado”, explicó el directivo en la presentación de Franck Kessié.

El marfileño es apenas el primer refuerzo de los blaugranas y tras la salida de Luuk de Jong, la necesidad primordial de los catalanes es encontrar un centrodelantero, que podría ser Robert Lewandowski o el propio Cristiano Ronaldo, es por eso que Laporta prometió velocidad para cerrar algún fichaje.

¡Ojo a la respuesta de Laporta sobre su reunión con Jorge Mendes y un posible ofrecimiento de Cristiano! El presidente confirma la cena con el representante... SEÑAL TV en directo https://t.co/0X5QG2OSVD pic.twitter.com/mDuOts1yBd — MARCA (@marca) July 6, 2022

“Sabemos que no nos podemos retrasar mucho porque podríamos no llegar a tiempo con los jugadores apalabrados, no venderemos si no estamos obligados. Vamos a competir por todas las competiciones y tendremos un equipo más competitivo. Haremos más fichajes en cuanto tengamos la capacidad de hacerlo. Le pido al aficionado que crea”, finalizó.

