Laporta sobre Messi: 'La renovación está en un punto avanzado'

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta explicó que "el lugar de las botas de Leo Messi es el césped del Camp Nou" y que "la renovación está en un punto avanzado" en la presentación del documental 'Messi el desè art' (Messi el décimo arte) en el Palau de la Música Catalana.

"No me planteo un 'no' de Messi, soy una persona optimista, él se quiere quedar, estamos haciendo lo que podemos aunque no es sencillo porque hay clubes con grandes capacidades económicas", dijo el mandatorio azulgrana. "No es una cuestión de dinero, esto nos lo ha puesto muy fácil, tiene ganas de quedarse", añadió.

Por otro lado, Laporta, visiblemente emocionado, consideró que "la historia más esplendorosa del Barça se escribe con el nombre de Leo Messi, él es arte porque tiene un estilo reconocible, porque posee una técnica prodigiosa y porque su carácter se ha impregnado a toda una época".

El documental, producido por TV3 y dirigido por Ramon Genet con la colaboración de Xavi Torres, Jordi Ramos y Santi Padró, es una argumentación de porqué el jugador azulgrana es arte.

Xavi Hernández, Pep Guardiola, Jorge Valdano, Neymar Jr., Ronaldinho, Luis Suárez, Andrés Iniesta, Luis Enrique y Ernesto Valverde son los nombres que aparecen en el documental para hablar de la figura de Messi, que se compara con artistas como Mozart, Leonardo da Vinci, Picasso, Verdi, Gaudí y Beethoven.

En el preestreno del documental, que se estrenará el martes 22 de junio en la televisión catalana, asistieron la mayoría de directivos de la junta directiva del FC Barcelona, como la vicepresidenta institucional Maria Elena Fort y el vicepresidente deportivo Rafael Yuste.

