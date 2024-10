¡Las críticas siguen llegando! Agustín Canobbio revela 'falta de respeto' de Marcelo Bielsa

La polémica contra Marcelo Bielsa sigue llegando. Días después de las críticas de Luis Suárez, quien aseguró que el DT dividió al grupo, Agustín Canobbio habló sobre su relación con el entrenador de la Selección Uruguaya, y confesó que le faltó al respeto.

De acuerdo con el futbolista uruguayo, tuvo una discusión durante la pasada Copa América en Estados Unidos. Canobbio reveló que Bielsa le recriminó por ‘tener las piernas apoyadas en una silla’, resultando en un ‘estallido’ por parte del futbolista.

“Por tener mis dos piernas apoyadas en las patas de la silla se me empezó a recriminar que eso era una falta de respeto y de educación, ya metiéndose con la educación de mi familia cuando no estaba haciendo nada.

“No soy alguien que aguanta todas, y ya venía de muchas. Empecé a tener pocas pulgas y al final terminé estallando. No me voy a dejar ningunear por nadie. Si bien él es el entrenador y nuestro jefe, hay gente por encima de él que tampoco se la respeta. Se le permitió hacer eso y él aprovecha ese poder”, comentó para entrevista con Minuto 1.

Durante la Copa América, el futbolista de Atlético Paranaense, sólo tuvo participación durante un partido. Canobbio jugó un minuto ante Colombia, mientras que en los otros cinco partidos fue suplente, incluyendo el de tercer lugar ante Canadá donde, de acuerdo con el futbolista, se le había dicho que tendría minutos.

Tras la discusión con el entrenador, Canobbio también reveló que, “Tuve un diálogo posterior con él. Duro. Sabiendo lo que podía llegar a pasar, que es no poder defender a mi país. Pero me fui tranquilo, porque me valoré, valoré lo que soy como persona. Pude expresarme, mirarlo a los ojos y decirle lo que me había hecho mentalmente. Le dije que me faltó el respeto. Se lo dije en la cara”.

Con respecto a la respuesta del entrenador, el futbolista de 26 años reveló que, “Me sacaron. No hubo respuesta… Me preguntó qué me pienso que soy y en base a eso respondí. Yo no soy más que nadie, pero tampoco creo que nadie sea más que yo en lo personal”, finalizó.

