¿Last Dance? Jaime Vardy renueva contrato con Leicester City en su regreso a Premier League

El delantero inglés llegó a un acuerdo de renovación de contrato con el Leicester City para quedarse una temporada más en el club, por lo que será el delantero de los ‘Foxes’ en su regreso a la Premier League en la 24/25.

Vardy fue pieza clave para que el Leicester City volviera en solo un año al máximo circuito del futbol ingles, aportando 18 goles al equipo en la Championship y 20 en todas las competiciones, es por esa razón que a pesar de sus 37 años le dio un año más de contrato.

“Estoy encantado de conseguir los números que obtuve (la temporada pasada), pero aún hay más por venir. Yo me cuido. Siempre he dicho que la edad es sólo un número. Mis piernas se sienten bien, por eso sigo adelante hasta que mis piernas dicen 'ya está, se acabó el juego'. Habrá un día en que eso llegue, pero no es ahora”, declaró Vardy para su renovación.

El delantero inglés cumplirá 38 años el próximo mes de enero y se encuentra a solo 15 partidos de igualar el récord del danés Kasper Schmeichel como el jugador más partidos disputados en la historia del club, por lo que pinta para ser otra temporada histórica en el Leicester City.