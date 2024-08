Leagues Cup: ¿Qué partidos van solo por Apple TV y cuáles por ViX y TV abierta?

Este lunes iniciará la actividad de los Octavos de Final de la Leagues Cup, en donde los equipos Cruz Azul, Toluca, América, Tigres, Pumas, y Mazatlán tendrán actividad en representación de la Liga MX, sin embargo, de todos los encuentros por disputarse, únicamente uno será transmitido por televisión abierta y los demás los partidos serán a través de aplicaciones de paga.

Partido por Televisión Abierta

El único encuentro que será transmitido a través de televisión abierta, será el encuentro de mañana lunes 12 agosto, en el que Seattle Sounders se enfrentará a los Pumas a las 20:30 horas. Este encuentro será transmitido a través de Apple TV y Vix+, además de Canal Nu9ve de televisión abierta.

Partidos por únicamente Apple TV

Los encuentros restantes se disputarán el martes 13 de agosto, mismos que serán transmitidos a través de Apple TV, por lo que será la única opción para poder seguir la actividad restante de los equipos mexicanos en la Leagues Cup.

A partir de las 17:30 horas, se enfrentarán Cincinnati ante Philadelphia Union, al igual que Inter Miami en contra de Columbus Crew. Ya a las 18:00 horas, inicia la actividad con los equipos mexicanos, cuando en el duelo de clubes de la Liga MX se enfrenten Mazatlán ante Cruz Azul y Tigres se mida ante New York City.

A las 20:00 horas, Toluca se medirá ante Colorado, mientras que a las 20:30 horas se cierra la actividad, con el duelo entre californianos en el San José Earthquakes en contra del LAFC, además del América ante St. Louis City.

Listado de juegos de los Octavos de Final

Lunes 12 agosto

Seattle Sounders vs Pumas - Canal Nu9ve , ViX+ y Apple TV - 20:30 horas

Martes 13 agosto

Cincinnati vs Philadelphia Union - Apple TV - 17:30 horas

Inter Miami vs Columbus Crew - Apple TV - 17:30 horas

Mazatlán vs Cruz Azul - Apple TV - 18:00 horas

Tigres vs New York City - Apple TV - 18:00 horas

Toluca vs Colorado - Apple TV - 20:00 horas

San José Earthquakes vs LAFC - Apple TV - 20:30 horas

América vs St. Louis City - Apple TV - 20:30 horas

