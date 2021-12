Lewandowski a Lionel Messi: 'Me gustaría que sus palabras fueran honestas'

Robert Lewandowski rompió el silencio tras la gala del Balón de Oro en donde perdió la presea a costa de Lionel Messi pese a su extraordinaria temporada y reconoció estar molesto por no ser considerado el mejor futbolista del mundo por la revista France Football.

“Hubo tristeza, no tengo nada que esconder. No puedo decir que esté satisfecho sino todo lo contrario. Me siento insatisfecho”, declaró el delantero del Bayern Munich en una entrevista para el programa Moc Futbolu de la cadena polaca Kanale Sportwym.

“Estar tan cerca, competir con Lionel Messi… por supuesto que respeto cómo juega y lo que ha conseguido. El hecho de que pude competir con él me muestra el nivel que pude alcanzar. Pero, de hecho, me sentí triste y fue bueno que no tuviéramos un partido a mitad de semana después de la gala”, reconoció.

El polaco reaccionó a las palabras de Messi, luego de que el argentino reconociera que su rival merecía ganar el Balón de Oro.

“Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías; sin embargo, no me entusiasma", lamentó.

