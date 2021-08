Lionel Messi: 'Hice todo lo posible para quedarme en Barcelona'

Lionel Messi se limitó a indicar este domingo en conferencia de prensa que en su conocimiento está que la directiva no pudo ajustar más el presupuesto ante las limitaciones económicas ante las imposiciones de LaLiga.

"No sé (si el Barça lo hizo todo por retenerme). Lo que tengo claro es que yo sí hice todo lo posible para quedarme. El club dice que fue por LaLiga. Aseguro que, por mi parte, hice todo lo posible. El año pasado no quería y lo dije. Este sí y no se pudo. Yo había bajado mi ficha al 50% y después no se me pidió más nada. No es verdad que se me pidiera nada más".

Messi reafirmó su amor por el club blaugrana y dejó en claro que el equipo siempre va a ser más importante que cualquier jugador.

"Barcelona es el equipo más grande del mundo. Seguramente van a seguir llegando más jugadores. Los jugadores pasan, el club es siempre más importante que cualquiera. La gente se va a acostumbrar, al principio va a ser raro, pero se acabarán acostumbrando

Sobre un posible regreso en un futuro, Messi se dijo deseoso de volver a formar parte del club; en su vida personal está en sus planes volver a vivir en Barcelona, así lo ha decidido con la familia.

"Ojalá pueda volver en algún momento a ser parte de este club. Ojalá pueda aportar en algo para que este siga siendo el mejor club del mundo", aseguró el argentino. "Volveré cuando termine fuera, porque Barcelona es nuestra casa y así se lo prometí a mis hijos también".