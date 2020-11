Lionel Scaloni criticó al VAR: "El futbol así no le gusta a nadie"

El director técnico de Argentina, Lionel Scaloni, arremetió contra el VAR luego del empate a un gol de la Albiceleste con la Selección de Paraguay en donde el estratega recordó tres jugadas del partido.

Scaloni recapituló las jugadas, que, desde su perspectiva, no fueron marcadas como correspondía y esto afectó el desarrollo del encuentro, aunque ratificó que no percibió una mala intención del cuerpo arbitral, sino un mal desempeño.

La primera acción que el técnico revivió fue una falta sobre Exequiel Palacios, quién tuvo que salir de cambio al minuto 29 por el golpe. "Nos quedamos con un jugador menos por varios días o meses. El VAR no revisa nada", comentó Scaloni.

El técnico argentino también se manifestó por la jugada del penalti a favor de Paraguay. "El penal cobrado no fue, pero se puede cobrar. Lo que si hubo es invasión de cancha por Balbuena. Se tiene que repetir", opinó.

Y para concluir, Scaloni habló sobre el gol de Lionel Messi que fue anulado por falta. "Una falta, cuánto más lo repetís más te parece foul, pero no se toma en cuenta la dinámica del futbol. No hay jugada directa. La pelota va hacía el lado derecho, vuelve al lado izquierdo. No sé cuántos pases hubo. Así el futbol no le gusta a nadie", concluyó Lionel Scaloni.

Actualmente Argentina es líder de la eliminatoria mundialista de Conmebol con siete puntos, esperando lo que haga Brasil contra Venezuela.